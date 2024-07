Hauptzollamt Erfurt

HZA-EF: Drogen in Big Bags mit Holzpellets geschmuggelt

Zoll entdeckt mittels Röntgenanlage 68 Kilogramm Marihuana

Erfurt/Naila (ots)

Bereits im April dieses Jahres entdeckten Zöllner des Hauptzollamtes Erfurt bei einer Kontrolle eines slowakischen Kleintransporters auf der Autobahn 9 bei Naila 68 Kilogramm Marihuana.

Der 29-jährige Fahrer transportierte laut Frachtpapieren drei Big Bags mit Holzpellets von Spanien über Frankreich nach Deutschland. Die Beamten entschlossen sich, die gesamte Ladefläche des Kleintransporters zu röntgen. Bei der Auswertung fiel den Zöllnern bei zwei der geladenen Big Bags eine unregelmäßige Struktur in den Holzpellets auf. Bei der genaueren Kontrolle der Ladung stellten sie insgesamt vier Taschen mit 68 Kilogramm Marihuana fest.

Gegen den 29-jährigen Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Konsumcannabisgesetz eingeleitet. Der Fahrer wurde noch vor Ort vorläufig festgenommen.

Die weiteren Ermittlungen dauern an und wurden von der Gemeinsamen Ermittlungsgruppe Rauschgift (GER) Nordbayern des Zollfahndungsamtes München und des bayerischen Landeskriminalamtes unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Hof übernommen.

Zusatzinformation:

Am 1. April 2024 ist das Konsumcannabisgesetz in Kraft getreten. Die Regelungen in Bezug auf die Ein-, Aus- und Durchfuhr von Cannabis ändern sich damit nicht.

Die Ein-, Aus- und Durchfuhr von Cannabis ist weiterhin verboten und strafbar. Somit ist insbesondere auch die Einfuhr von bis zu 25 Gramm Cannabis zum Eigenkonsum aus dem Ausland weiterhin verboten und wird strafrechtlich verfolgt.

