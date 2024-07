POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Sportwagen bei Unfall in Ganderkesee beschädigt +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots) - Ein Radfahrer wurde am Dienstag, 30. Juli 2024, 18:15 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Delmenhorst leicht verletzt. Die verursachende Person entfernte sich mit einem Pkw vom Unfallort. Es werden Zeugen gesucht. Zur Unfallzeit befuhr ein 21-jähriger Delmenhorster mit einem Pedelec die Nordenhamer Straße in Richtung Bremer Straße und nutzte die ...

mehr