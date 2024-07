POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: ERGÄNZUNG zu Großbrand in Elsfleth-Bardenfleth +++ Feuerwehr abgerückt

Delmenhorst (ots) - Ein Sportwagen ist am Dienstag, 30. Juli 2024, bei einem Verkehrsunfall in Ganderkesee beschädigt worden. Die Polizei sucht Zeugen. Die später geschädigte Frau parkte den schwarzen Sportwagen um 14:50 Uhr auf dem Kundenparkplatz der Gemeinde Ganderkesee in der Mühlenstraße. Um 15:30 Uhr ...

mehr