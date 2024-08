Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Jugendlicher bei Verkehrsunfall in Wildeshausen leicht verletzt +++ Verursacher entfernt sich von der Unfallstelle +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 30. Juli 2024, gegen 17:40 Uhr, kam es im Kreisverkehr am Westring zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Jugendlicher leichte Verletzungen erlitt. Der 15-Jährige aus Wildeshausen befuhr mit einem Mofa den Kreisverkehr. Ein bislang unbekannter PKW-Fahrer fuhr in den Kreisverkehr ein, ohne auf den Mofa-Fahrer zu achten. Dieser musste stark abbremsen und kam dadurch zu Fall. Der PKW verließ den Kreisverkehr in Richtung Südring.

Die Verletzungen des Jugendlichen wurden ambulant in einem Krankenhaus behandelt. Am Mofa entstand ein Sachschaden von circa 150 Euro.

Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten sich telefonisch bei der Polizei Wildeshausen, 04431 / 9410, zu melden

