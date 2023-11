Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Zwei Syrer und ein Deutscher festgenommen, Vorwurf: Einschleusen von Ausländern

Görlitz, BAB4, Krauschwitz, Bad Muskau (ots)

Gestern Abend, kurz vor 23.00 Uhr, kontrollierten Bundespolizisten auf dem Autobahnrastplatz An der Neiße (Nord) drei Fahrzeuge aus Dresden. Deren Fahrer, zwei in Deutschland lebende syrische Staatsangehörige sowie ein Deutscher mit syrischen Wurzeln (25, 27, 27), wurden kurz darauf vorläufig festgenommen.

Wie sich schnell herausstellte, saßen in den Pkw (Range Rover, Audi, BMW) neben den drei Verdächtigen insgesamt zwei Frauen, ein Mann und sechs Kinder aus Syrien. Zunächst erklärten die Erwachsenen, sie würden aus Bulgarien kommen, um nun gemeinsam eine Woche Urlaub in Deutschland zu machen. Tatsächlich aber hatten die mutmaßlichen Schleuser ihre späteren Passagiere eigenen Aussagen nach am Flughafen in Krakau abgeholt. Das erklärte Reiseziel lautete anschließend Dresden.

Gegen die Fahrzeugführer, die nach der Vernehmung entlassen wurden, wird schließlich wegen des Verdachts des Einschleusens ermittelt. Schon am Mittwochmorgen, kurz vor 05.00 Uhr, hatten Einsatzkräfte in Krauschwitz einen Mann aus Tadschikistan und einen aus Usbekistan, später am Nachmittag dann abermals auf dem Rastplatz an der Autobahn drei Tadschiken gemeinsam mit einem Usbeken ergriffen. Drei Männer aus Syrien und einer aus dem Jemen wurden darüber hinaus in Bad Muskau festgestellt und zur Dienststelle mitgenommen.

