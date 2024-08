Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Mehrere Schlägereien und Auseinandersetzungen mit Pfefferspray +++ Betrüger setzt Pfefferspray ein +++ Exhibitionist auf Weinfest +++ Reihenweise Badeschlappen geklaut

Wiesbaden (ots)

1. Pfefferspray gesprüht - 4 Verletzte,

Wiesbaden, Neugasse, Mauergasse, Freitag, 16.08.2024, 14:00 Uhr (akl) Am Freitagnachmittag hat ein 23 Jahre alter Mann aus Hochheim in einem scheinbar psychischen Ausnahmezustand mehrere Personen mit Pfefferspray besprüht und leicht verletzt. Er geriet aus irrationalen Gründen an einem Weinstand mit Passanten in Streit und begann wahllos Personen mit Pfefferspray anzusprühen. Eine weitere Person bespuckte er und stieß dabei Beleidigungen und Bedrohungen aus. Der Hochheimer wurde schnell durch Polizeikräfte festgestellt und festgenommen. Er wurde an ein Krankenhaus überstellt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

2. iPhone angeboten, Geld gestohlen und Pfefferspray eingesetzt, Wiesbaden, August-Bebel-Straße, Freitag, 16.08.2024, 16:00 Uhr (js) Am Freitagnachmittag verabredeten sich die zwei späteren Geschädigten mit einer männlichen Person, da zuvor der Verkauf eines iPhone vereinbart wurde. Gegen 16:00 Uhr trafen die beiden 21- und 23-jährigen Wiesbadener am verabredeten Ort in der August-Bebel-Straße ein, um ein IPhone zu erwerben. Nachdem man sich mit dem potenziellen Verkäufer getroffen und die Kaufmodalitäten besprochen hatte, übergab man den vereinbarten Betrag in dreistelliger Höhe. Nun holte der Verkäufer ein Pfefferspray aus der Tasche und setzte dies gegen die beiden Wiesbadener ein. Im Anschluss verschwand er mit dem Geld sowie dem iPhone. Er wurde als ca. 18 Jahre alt, etwa 1,85 m - 1,90 m groß, von schlanker Statur, braune gelockte Haare, mit einem südländischen Erscheinungsbild beschrieben. Der Täter trug eine dunkle Jogginghose und hatte eine dunkle Bauchtasche dabei. Die beiden Geschädigten wurden durch den Angriff leicht verletzt und ließen sich ambulant behandeln. Wer in diesem Zusammenhang Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit dem Haus des Jugendrechts unter der 0611/345-0 in Verbindung zu setzen.

3. Gemeinschaftlich geschlagen und Handy entwendet, Wiesbaden, Hellmundstraße, Freitag, 16.08.2024, 19:15 Uhr (js) Am Freitagabend kam es in der Hellmundstraße zu einer Auseinandersetzung, der ein verbaler Streit vorausging. Der 21-jährige Geschädigte aus dem Rheingau-Taunus-Kreis war alleine unterwegs und wurde von drei männlichen Personen angesprochen. Es entwickelte sich ein Streitgespräch in dessen Verlauf die drei Personen auf den 21-jährigen einschlugen und -traten, sodass der Geschädigte auf den Boden fiel. Hierbei verlor er sein mitgeführtes Mobiltelefon. Dies nutzte einer der Täter aus und nahm es an sich. Die Täter flüchteten im Anschluss von der Örtlichkeit. Der Geschädigte wurde leicht verletzt und wurde zwecks Erstversorgung in ein Wiesbadener Krankenhaus verbracht. Die drei Männer wurden als ca. 30 - 35 Jahre, etwa 1,80 - 1,90m groß, jeweils mit kurzen schwarzen Haaren und muskulöser Statur beschrieben. Sie hatten eine südländische Erscheinung, möglicherweise sollen sie von syrischer Herkunft sein. Das 1. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und erbittet Hinweise zu den Tätern unter der 0611/345-2140.

4. Mehrere Auseinandersetzungen in der Innenstadt, Wiesbaden, Mitte, Wilhelmstraße / Wagemannstraße / Häfnergasse / Alfons-Paquet-Straße, Sonntag, 18.08.2024, 02:09 Uhr / 02:54 Uhr / 03:28 Uhr / 04:15 Uhr

(cp)Gleich viermal wurde die Wiesbadener Polizei in der Nacht zum Sonntag zu Schlägereien gerufen, bei denen teilweise Flaschen geflogen seien und Pfefferspray eingesetzt worden sein soll.

In der Wilhelmstraße gerieten gegen 02:10 Uhr zunächst zwei junge Männer, ein 22-Jähriger aus Eltville und ein 24-Jähriger aus Büttelborn aneinander. Nach einem zunächst verbalen Schlagabtausch, flogen schnell die Fäuste und der 24-Järige ging zu Boden. Noch am Boden liegend soll er von seinem Kontrahenten getreten worden sein. Zudem soll der Eltviller im Verlauf der Auseinandersetzung auch mit einer Flasche zugeschlagen haben. Ernsthaft verletzt wurde keiner der beiden. Gegen 02:55 Uhr wurde anonym eine Schlägerei in der Wagemannstraße gemeldet, bei der auch eine Flasche geflogen sei. Als die Polizei eintraf, waren jedoch weder Beteiligte, noch Zeugen vorzufinden, dafür aber ein durch eine Flasche beschädigtes Auto. Eine Fahndung nach möglichen Tätern verlief ergebnislos, eine Beschreibung der Beteiligten liegt nicht vor. In der Häfnergasse wurde gegen 03:30 Uhr dann eine Schlägerei gemeldet, bei der sechs Personen auf einen am Boden liegenden Mann eintreten würden und in deren Verlauf auch Pfefferspray gesprüht worden sein soll. Auch hier waren weder Täter noch Opfer anzutreffen und es liegt keine Beschreibung vor. Zuletzt soll es gegen 04:15 Uhr Alfons-Paquet-Straße zu einem heftigen Streit zwischen zwei bislang unbekannten Männern gekommen sein. Dies bemerkte ein 23 Jahre alter Mann aus Wiesbaden und sprach die beiden Streithähne an. Während der junge Mann versuchte den Streit zu schlichten, soll einer der beiden Unbekannten ihn dann plötzlich mit Pfefferspray besprüht haben. Der 23-Jährige ergriff hieraufhin leicht verletzt die Flucht. Der Täter soll ca. 190 cm groß und hell bekleidet gewesen sein, zu dem anderen Mann liegt keine Beschreibung vor. In allen Fällen sucht die Polizei nun Zeuginnen und Zeugen. Sie werden gebeten, sich unter 0611 / 345-2140 zu melden.

5. Exhibitionist auf dem Weinfest,

Wiesbaden, Mitte, Marktplatz, Samstag, 17.08.2024, 22:00 Uhr,

Ein 40 Jahre alter Mann hat sich Samstagnacht an einem Weinstand auf der Rheingauer Weinwoche entblößt.

Eine Streife wurde Samstagnacht durch mehrere Besucher des Weinfestes auf einen aggressiven Mann aufmerksam gemacht. Die Polizisten kontrollierten den 40-jährigen Flörsheimer und stellten bei ihm auch noch ein EC-Kartenlesegerät sicher, welches er gefunden haben will. Anschließend wurde er vom Gelände geführt. Wie sich später herausstellte, hatte sich der 40-Jährige kurz zuvor vor einer Frau aus dem Wetteraukreis entblößt. Demnach habe die 30-Jährige sich gegen 22:00 Uhr an einem Weinstand befunden und der Täter habe etwa einen Meter von ihr entfernt ein Glas Wein getrunken. Plötzlich habe sich der Mann ihr zugewandt. Erst jetzt sah sie, dass er die Hose etwas heruntergelassen hatte und so sein Genital zu sehen war. Der Mann wollte sie dann noch am Arm berühren, woraufhin sie ihn aufforderte wegzugehen, was er sodann auch tat. Weitere Geschädigte, Zeuginnen und Zeugen sowie der Besitzer oder die Besitzerin des Kartenlesegeräts werden gebeten, sich unter 0611 / 345-2140 bei der Polizei zu melden.

6. Badeschlappen geklaut,

Wiesbaden, Hollerbornstraße, Freitag, 16.08.2024, 19:35 Uhr (js) Am Freitagabend wurde die Polizei in ein Freibad in der Hollerbornstraße gerufen, da dort ein weiblicher Badegast mehrere Badeschlappen entwendet haben soll. Gegen 19:30 Uhr wurde ein Mitarbeiter des Freibades von weiteren Badegästen angesprochen, dass eine junge Dame mehrere Badeschlappen an sich genommen und in ihre Tasche gesteckt habe. Hierauf wurde die 18-jährige Mainzerin von dem Mitarbeiter angesprochen. Zunächst schien sie erstaunt über die sechs Paar Badeschlappen, die sich in ihrer Tasche befanden, räumte dann aber schließlich auch gegenüber der hinzugezogenen Polizei den Diebstahl ein. Zu ihrer Motivlage machte sie bislang keine Angaben. Das Stehlgut konnte noch nicht jedem Besitzer wieder zugeordnet werden.

