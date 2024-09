Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: +++Autodiebe entwenden zwei Pkw+++Körperverletzungen+++Wohnmobil gestohlen+++Schlägerei vor Diskothek+++Einbruch in Restaurant+++

Wiesbaden (ots)

1. Zwei Pkw im Ortsteil Wiesbaden-Klarenthal entwendet, Wiesbaden, Hermann-Brill-Straße / Graf-von-Gaalen-Straße, Samstag, 31.08.2024, 08:00 - 08:30 Uhr

(jul) Am Samstagmorgen entwendeten unbekannte Täter zwei Pkw der Marke Peugeot im Ortsteil Wiesbaden-Klarenthal.

Am Samstagmorgen mussten zwei Fahrzeugbesitzer im Ortsteil Wiesbaden-Klarenthal feststellen, dass zwischen 08:00 und 08:30 Uhr unbekannte Autodiebe ihre geparkten und verschlossenen Peugeot's auf nicht bekannte Wiese geöffnet hatten und diese anschließend entwendeten.

Im Rahmen der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte ein Fahrzeug in Frankreich aufgefunden und sichergestellt werden. Das andere Fahrzeug hatten die Täter an einer Autobahn im Grenzbereich nach Luxemburg abgestellt.

Derzeit kann ein Tatzusammenhang nicht ausgeschlossen werden.

Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Körperverletzungen,

Wiesbaden, Kirchweg und Blücher Straße, Samstag, 31.08.2024, 01.30 Uhr und 03.10 Uhr

(akl) Am frühen Samstagmorgen gegen 01.30 Uhr kam es auf der Rambacher Kerb im Kirchweg zu einer handfesten Auseinandersetzung zweier Besucher. Dabei schlug ein 35 Jahre alter Mann seinem 21-jährigen Kontrahenten zwei Mal mit der Faust ins Gesicht. Der 21-Jährige erlitt hierbei Verletzungen, er wurde vom Rettungsdienst in ein Wiesbadener Krankenhaus gebracht. Gegen 03.10 Uhr wurde die Polizei zu einer Gaststätte in der Blücherstraße gerufen. Hier kam es zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen einem 26-jährigem Wohnsitzlosen und einem 45 Jahre alten Mann aus Wiesbaden. Der Jüngere, welcher zur Tatzeit hinreichend alkoholisiert war, schlug dem Wiesbadener mit der Faust ins Gesicht. Er muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren verantworten.

3. Wohnmobil gestohlen,

Wiesbaden, Otto-Reutter-Straße, zwischen Montag, 26.08.2024, 10.00 Uhr und Freitag, 30.08.2024, 17.00 Uhr

(akl) Ein in der Otto-Reutter-Straße geparktes Wohnmobil ist im Lauf der Wochen entwendet worden. Das Fahrzeug, ein Fiat Challenger Chausson, war am Montag, dem 26.08.2024, gegen 10.00 Uhr in Höhe der Joseph-von-Eichendorff-Straße abgestellt worden. Am Freitag stellte der Besitzer dann gegen 17.00 Uhr den Verlust fest. Zuletzt waren am Wohnmobil die Kennzeichen WI-T 102 angebracht. Die Kriminalpolizei führt die Ermittlungen und bittet um Hinweise unter der Rufnummer (0611) 345-0.

4. Tätliche Auseinandersetzung vor Diskothek, Mainz-Kastel, Peter-Sander-Straße, Samstag, 31.08.2024, 05.00 Uhr

(akl) Vor einer Diskothek in der Peter-Sander-Straße in Mainz-Kastel kam es am frühen Samstagmorgen gegen 05.00 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen, bei der ein 23-jähriger Mann aus Raunheim zu Boden geschlagen wurde. Der Aggressor trat auf seiner Flucht gegen das Knie einer 21 Jahre alten Frau aus Dornstadt, diese stürzte ebenfalls zu Boden. Der Tatverdächtige sei Anfang 20 Jahre alt und etwa 185 cm groß gewesen. Er habe helle, blond-rötliche Haare mit kurz rasierten Seiten, blaue Augen und einen Vollbart gehabt. Bekleidet sei er mit einem mehrfarbigen T-Shirt und einer langen Jeans gewesen. Ein weiterer 23-jähriger Raunheimer sei von drei bis vier Personen geschlagen worden. Hier sei der Hauptaggressor männlich, etwa 23-24 Jahre alt mit hellem kurzem lockigem Haar und hellem Vollbart gewesen. Er habe eine weiße Jacke mit Streifen und eine helle Hose getragen. Hinweisgeber wenden sich bitte unter der Rufnummer (0611) 345-2240 an die Ermittlungsgruppe des 2. Polizeireviers.

5. Einbruch in Restaurant,

Wiesbaden, Borsigstraße, Freitag, 30.08.2024, 22:15 Uhr bis Samstag, 31.08.2024, 06:45 Uhr

(schm) In der Nacht von Freitag auf Samstag in der Zeit zwischen 22:15 Uhr und 06:45 Uhr wurde ein Restaurant in der Borsigstraße von Einbrechern heimgesucht. Der oder die unbekannten Täter hebelten hierbei mehrere Türen auf und verschafften sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten, aus welchen in der Folge Bargeld und verschiedene Gegenstände erbeutet wurden. Die Ermittlungen werden durch die Wiesbadener Kriminalpolizei geführt.

Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch unter der (0611) 345-0 zu melden.

