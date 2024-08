Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: +++Auseinandersetzung vor Polizeirevier+++Einbruch in Einkaufsmarkt+++Bademeister bedroht+++Tritte auf der Kloppenheimer Kerb+++Gemeinsame Kontrollen "Sicheres Wiesbaden"+++

Wiesbaden (ots)

1. Auseinandersetzung vor Polizeirevier, Wiesbaden, Bertramstraße / Platz der Deutschen Einheit, Freitag, 23.08.2024, 10:30 Uhr (js) Zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam es am Freitagvormittag direkt am Eingang des 1. Polizeireviers. Zwei Wiesbadener, ein 35-jähriger sowie ein 29-jähriger, hatten sich aufgrund eines vorangegangenen Vorfalls, welcher polizeilich aufgenommen wurde, gegen halb Elf zwecks Aussprache vor dem 1. Revier verabredet. Man wollte den Vorfall mit der Polizei klären und eine möglicherweise gefertigte Anzeige aus dem Weg räumen. Die Aussprache lief jedoch anders als erwartet und es entstanden erneut Streitigkeiten, in deren Verlauf der 35-jährige seinen Kontrahenten attackierte. Die Polizei war ja sehr schnell vor Ort und trennte die Streithähne. Der 29-jährige wurde bei der Auseinandersetzung leicht verletzt. Gegen den 35-jährigen wurde ein entsprechendes Strafverfahren eröffnet.

2. Einbruch in Einkaufsmarkt,

Wiesbaden - Delkenheim, Pfarrmorgen, Samstag, 24.08.2024, 03:35 Uhr

(nm) Zwei unbekannte Täter brachen in einen Einkaufsmarkt ein und erbeuteten eine große Anzahl an Zigaretten. In der Nacht begaben sich zwei unbekannte Täter mit einem Fahrzeug zu dem Einkaufsmarkt und schlugen eine Scheibe ein. Sie betraten den Markt und räumten die komplette Zigarettenauslage leer. Nach dem kurzen Aufenthalt im Markt, konnte die Täter mit dem Fahrzeug unerkannt fliehen. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Beide Täter waren 175 - 185 cm groß, schlank und trugen beide schwarze Handschuhe. Ein Täter war bekleidet mit einer dunkelgrünen hüftlangen Windjacke mit Kapuze, dunkelgraue Jeans, schwarze Sneaker und trug eine weiße Vermummung. Der zweite Täter trug einen dunkelblauen Kapuzenpullover oder Sweatjacke, dunkelgraue Jeans und schwarze Sneaker. Bei dem Fluchtfahrzeug soll es sich um einen dunklen Kombi mit verchromter Dachreling handeln. Die Kriminalpolizei in Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 0611/345-0 entgegengenommen.

3. Bademeister bedroht,

Wiesbaden, Nordost, Neroberg, Freitag, 23.08.2024, 16:55 Uhr

(cp)Freitagnachmittag wurde in Wiesbaden ein Bademeister mit einem Messer und Pfefferspray bedroht, nachdem er zwei Gäste des Bades verwiesen hatte. Mehrere Badegäste sollen am Freitagnachmittag im Opelbad von zwei 24 und 29 Jahre alte Männer aus Wiesbaden belästigt worden sein. Ein Angestellter des Freibades bemerkte dies, sprach die beiden an und verwies sie des Bades. Der 24-Jährige reagierte hierauf sehr aggressiv und fing an, den Bademeister zu beleidigen. Da die beiden Herren zudem nicht gehen wollten wurde die Polizei zu Hilfe gerufen, woraufhin sie dann doch gingen. Unmittelbar nach Verlassen des Bades jedoch, soll der 24-Jährige den Angestellten mit einem Messer und einem Pfefferspray bedroht haben. Die beiden Männer ergriffen danach zwar die Flucht, konnten aber kurze Zeit später durch die Polizei festgenommen werden.

4. Tritte auf der Kloppenheimer Kerb,

Wiesbaden-Kloppenheim, Kerbegelände, Sonntag, 25.08.2024, 02:30 Uhr

(mm) Auf der Kloppenheimer Kerb kam es zu einer gefährlichen Körperverletzung. Hierbei trat der Beschuldigte ohne ersichtlichen Anlass auf den 30-jährigen Geschädigten ein und flüchtete in Begleitung seiner beiden Begleiter im Anschluss, als zwei unbeteiligte Besucher der Kerb einschritten. Der männliche Täter ist 16-18 Jahre alt, schlank, 175-180 cm groß und hat dunkle Haare. Zur Tatzeit war er bekleidet mit einer Kappe, einem weißen T-Shirt, schwarzer Hose und weißen Turnschuhen der Marke Nike.

5. Gemeinsame Kontrollen "Sicheres Wiesbaden", Wiesbaden, Freitag, 23.08.2024, 19:00 Uhr - Samstag, 24.08.2023, 02:00 Uhr und Samstag, 24.08.2023, 16:00 Uhr - Sonntag, 25.08.2023, 00:00 Uhr

(mm) Am vergangenen Wochenende führte die Landespolizei in Zusammenarbeit mit dem Zoll und der Wiesbadener Stadtpolizei wieder gemeinsame Kontrollen im Rahmen der Einsatzkonzeption "Sicheres Wiesbaden" durch. Die Schwerpunkte der Überwachung lagen im Bereich mehrerer Shishabars und Gaststätten, der Waffenverbotszone, der Reisinger Anlage, dem Platz der deutschen Einheit und der Rheinstraße. An den Örtlichkeiten waren die Einsatzkräfte präsent, um möglichen Auseinandersetzungen vorzubeugen und für die Bürgerinnen und Bürger ansprechbar zu sein. Bei den durchgeführten Personenkontrollen im Bereich der Waffenverbotszone konnten keine gefährlichen Gegenstände aufgefunden werden. Bei der Personenkontrolle im Bereich der Reisinger Anlagen konnte eine geringe Mittel Cannabis festgestellt werden, welche unter der Freigrenze des KCanG lag. Die Behörden werden weiterhin eng kooperieren und regelmäßig in der Wiesbadener Innenstadt präsent und ansprechbar sein.

