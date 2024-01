POL-SE: Rellingen - Unfallverursacherin will nicht warten und verursacht Sachschaden beim Vorbeifahren - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots) - In der Zeit zwischen Dienstag, 23.01.2024 und Donnerstag, 25.01.2024 ist es zu zehn Sachbeschädigungen an geparkten Kraftfahrzeugen gekommen. Betroffen sind in Armstedt die Dorfstraße und in Hasenkrug die Dorfstraße. In allen vorbenannten Fällen wurden Scheiben an Kraftfahrzeugen eingeschlagen und Außenspiegel beschädigt. Die Schadenshöhe ...

mehr