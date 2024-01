Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Armstedt/ Hasenkrug - Polizei sucht Zeugen nach zahlreichen Sachbeschädigungen

Bad Segeberg (ots)

In der Zeit zwischen Dienstag, 23.01.2024 und Donnerstag, 25.01.2024 ist es zu zehn Sachbeschädigungen an geparkten Kraftfahrzeugen gekommen. Betroffen sind in Armstedt die Dorfstraße und in Hasenkrug die Dorfstraße.

In allen vorbenannten Fällen wurden Scheiben an Kraftfahrzeugen eingeschlagen und Außenspiegel beschädigt. Die Schadenshöhe dürfte im mittleren vierstelligen Bereich liegen.

Die Polizeistation in Bad Bramstedt hat die Ermittlungen aufgenommen und vermutet, dass letztendlich aufgrund der räumlichen und zeitlichen Nähe ein Tatzusammenhang besteht.

Die Ermittler bitten um sachdienliche Hinweise zur Aufklärung der Taten unter der Rufnummer 04192 - 3911 - 0 und bitten weitere Geschädigte, sich bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell