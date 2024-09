Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Bad Kreuznach - Raub auf offener Straße - Tatverdacht nicht bestätigt - Ermittlungen werden fortgeführt - Staatsanwaltschaft Mainz und Kriminalpolizei suchen Zeugen

Mainz (ots)

Nachdem es am Dienstagnachmittag (24.09.2024) in Bad Kreuznach, Matthias-Grünewald-Straße, in Höhe der Anwesen 31 bis 37 zu einem Raub auf offener Straße zum Nachteil eines 16-jährigen Jugendlichen gekommen war, konnte die Polizei in der Nacht das während der Tat genutzte Fahrzeug im Bereich zwischen Bingen und Gau-Algesheim feststellen und zwei Insassen kontrollieren.

Aufgrund einer Zeugenaussage war ein Teil des Kennzeichens und eine gute Beschreibung des genutzten Fahrzeugtyps bekannt, so dass die Fahndung nach diesem PKW konstant aufrechterhalten werden konnte. Der Mitte September in Mainz entwendete dunkle PKW mit Offenbacher Kennzeichen wurde nunmehr sichergestellt, die Tatumstände sind ebenfalls Gegenstand der Ermittlungen.

Gegen die 16- und 17-jährigen Insassen richtete sich zunächst der Tatverdacht in Zusammenhang mit dem Raubdelikt, bei welchem eine Prada-Umhängetasche mit persönlichen Gegenständen entwendet wurde. Der Tatverdacht erhärtete sich im Laufe der Ermittlungen zunächst nicht. Diese werden nunmehr intensiv zur Klärung der Gesamtumstände und insbesondere der Fragestellungen zur Herkunft und Nutzung des PKW, einem möglichen Zusammenhang zwischen den angetroffenen Personen, den tatsächlichen Tätern und dem Opfer sowie des tatsächlichen Tatablaufs fortgeführt.

Hierzu bittet die Kriminalpolizei Mainz Personen, die Auskünfte zu den oben genannten Fragen oder möglichen Hintergründen geben können, sich zu melden. Insbesondere von Interesse sind dabei der Fahrer eines E-Scooters, welcher die Tat beobachtet haben könnte sowie einem Anwohner, welcher aus einem Fenster heraus dem Opfer seine Hilfe angeboten haben soll.

Kriminalpolizei Mainz: 06131 - 65 36 33

Polizeiinspektion Bad Kreuznach: 0671 - 8811 100

