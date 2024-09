Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mann mit Messer in der Neustadt unterwegs - Polizei schreitet ein

Mainz (ots)

Am gestrigen Mittwoch wurde die Polizei gegen 10:30 Uhr zu einem Einsatz in die Mainzer Neustadt gerufen. Ein Zeuge hatte beobachtet, wie ein Mann mit einem langen Messer von der Sömmerringstraße in Richtung Goetheplatz lief. Bei dem Mann handelte es sich um einen 33-Jährigen, der mit einer beigefarbenen Mütze, einem blauen Pullover und einer schwarzen Hose bekleidet war. In seiner rechten Hand trug er ein langes schwarzes Messer mit silberner Klinge. Die Polizei konnte den Mann kurz darauf in einem Anwesen in der Werderstraße lokalisieren. In dem Haus war zuvor lautes Geschrei zu hören gewesen. Bei Eintreffen der Beamten stellten diese eine Auseinandersetzung zwischen dem Mann und seiner Lebensgefährtin fest. Aus Sicherheitsgründen wurde der Mann zu Boden gebracht und gefesselt. Seine Lebensgefährtin blieb unverletzt und gab an, nicht bedroht worden zu sein. Der Streit sei lediglich verbaler Natur gewesen.

Wie sich herausstellte, hatte sich der Mann das Haushaltsmesser bei seiner Mutter geliehen. Er gab an, ein solches Messer selbst nicht zu besitzen.

Die Polizei wies ihn darauf hin, dass sein Verhalten andere Menschen verängstigen könne und er solche Gegenstände künftig in einer Tasche oder einem anderen Behältnis transportieren sollte. Der Mann zeigte Einsicht und entschuldigte sich für sein Verhalten.

