Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Bad Kreuznach - Raub auf offener Straße - Staatsanwaltschaft Mainz und Kriminalpolizei Mainz ermitteln

Mainz (ots)

Nach einem Raub am gestrigen Nachmittag in der Matthias-Grünewald-Straße in Bad Kreuznach, bei welchem ein 16-jähriges Opfer von zwei unbekannten Tätern angegriffen wurde, hat die Staatsanwaltschaft Mainz die Kriminalpolizei Mainz mit den Ermittlungen betraut.

Gegen 16:40 Uhr hält ein schwarzer PKW neben dem 16-Jährigen, der zu diesem Zeitpunkt alleine und zu Fuß unterwegs war. Sowohl Fahrer als auch Beifahrer greifen diesen dann an, verletzen ihn durch Schläge und vermutlich mit einem spitzen Gegenstand am Gesäß. Dabei rauben die Täter eine Umhängetasche mit diversen persönlichen Gegenständen des Geschädigten und flüchten mit dem PKW in unbekannte Richtung.

Der Geschädigte wird kurz darauf in einem Krankenhaus ambulant versorgt. Er und ein weiterer Zeuge können jedoch Beschreibungen der Täter abgeben. Die Fahndung nach dem Fahrzeug verlief zunächst ergebnislos. Allerdings fiel dieses Fahrzeug in der Nacht im Bereich Bingen auf und konnte kontrolliert werden. Dabei wurden die beiden 16 und 17-jährigen Fahrzeuginsassen in Gewahrsam genommen.

Derzeit laufen zur Klärung der Gesamtumstände die Ermittlungen durch das zuständige Kommissariat der Kriminalpolizei Mainz. Weitere Details zum Sachverhalt sind mit Blick auf den gegenwärtigen Stand der Ermittlungen derzeit nicht möglich.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell