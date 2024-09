Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: POL-PPMZ: Mainz - Innenstadt - Zeugensuche nach Ladendiebstahl - Täter flüchten mit PKW

Mainz (ots)

Am Freitag, den 20.09.2024, ereignete sich gegen 17:40 Uhr ein Ladendiebstahl in einem Modegeschäft in der Schusterstraße in der Mainzer Innenstadt. Der Fahrer eines auffällig roten "BMW" mit abgelesenem Teilkennzeichen "GG" für den Kreis Groß-Gerau, hielt dazu am Beginn der Fußgängerzone in der Nähe der Modefiliale, an der Ecke zur Quintinsstraße an.

Ein Mann stieg daraufhin aus dem BMW aus, betrat den Verkaufsbereich und nahm dort einen großen Stapel grau-schwarzer Jeans von einem Verkaufstisch an sich. Mit diesen Jeans verließ der Täter schlagartig das Gebäude und begab sich zurück in das Fluchtfahrzeug. Die bislang unbekannten Täter entfernten sich danach mit dem PKW sofort durch die Quintinsstraße in Richtung Rhein. Das Fahrzeug konnte im Rahmen einer Fahndung nicht mehr angetroffen werden.

Zur Erlangung weiterer Hinweise auf die unbekannten Täter sowie das Fluchtfahrzeug benötigt die Polizeiinspektion Mainz 1 weitere Zeugen. Ein bislang namentlich unbekannter Zeuge hat in der Modefiliale unmittelbar nach der Tat dem zuständigen Personal von seinen sachdienlichen Beobachtungen berichtet. Leider wurden durch diesen seine entsprechenden Personalien oder Kontaktmöglichkeiten für die Polizei nicht hinterlassen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Ladendiebstahl geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/6541-10 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

