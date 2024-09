Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Neustadt Bankkundin fällt manipulierter Geldautomat auf

Mainz - Neustadt (ots)

Sonntag 22.09.24, 10:50 Uhr

Die Polizei wurde am gestrigen Morgen über einen manipulierten Bankautomaten in der Josefstraße informiert. Einer aufmerksamen 42-jährigen Mainzerin war ein Zettel am Bankautomaten aufgefallen, auf dem Kunden aufgefordert wurden den PIN mehrfach einzugeben. Da auf dem Zettel das Bank-Logo einer anderen Bank zu sehen war und zudem der Karteneingabeschacht verändert wirkte, wurde die Mainzerin misstrauisch. Statt den Automaten zu nutzen, rief sie bei der Polizei an. Vor Ort bestätigte sich für die Einsatzkräfte die Manipulation am besagten Geldautomaten. Es wurde eine Spurensuche daran vorgenommen. Anschließend wurde er seitens eines Bankmitarbeiters "außer Betrieb" gesetzt. Die Ermittlungen im "Skimming"-Fall wurden von der Kriminalpolizei Mainz aufgenommen. Sollten Sie am Sonntag vor 10:50 Uhr am beschriebenen Bankautomaten Geld abgehoben oder auffällige Personen dort beobachtet haben, werden Sie gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

