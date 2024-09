Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Bretzenheim Zeugensuche für Unfall mit Straßenbahn!

Mainz - Bretzenheim (ots)

Am Sonntag, den 22.09.2024 ereignete sich gegen 15:20 Uhr ein Unfall zwischen einem hellgrünen PKW und der Straßenbahnlinie 53 in der Haifa-Allee in Mainz. Der PKW-Fahrer wollte nach rechts in die Haifa-Allee abbiegen. Die Straßenbahn befuhr das Schienennetz in Fahrtrichtung Marienborn. Auf Höhe der Einmündung Mercedesstraße / Haifa-Allee kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Laut derzeitigen Ermittlungsstand wurde keiner der Beteiligten verletzt. Im Zuge der Unfallaufnahme gaben beide Beteiligten an, grünes Signallicht gehabt zu haben. Zur Verifizierung des Unfallherganges benötigt die Polizeiinspektion Mainz 3 weitere Zeugen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Unfall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/6543-10 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

