Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Innenstadt Polizeirevier statt Clubbesuch!

Mainz - Innenstadt (ots)

Freitag 20.09.24, 01:40 Uhr

Einsatzkräften des Innenstadtreviers fiel in den frühen Morgenstunden ein Mann auf, der mit dem Sicherheitsdienst eines Clubs in der Großen Bleiche lautstark diskutierte. Unzufrieden über das Einlassverbot reagierte der alkoholisierte 23-jährige Mann aggressiv und wurde von Sicherheits- und Polizeikräften zum Gehen aufgefordert. Dem kam er vorerst nach. Kurze Zeit später versuchte der Mann erneut in den Club zu gelangen. Das Sicherheitspersonal informierte daraufhin die Polizei. Ein Hausverbot des Clubs sowie ein Platzverweis, welcher von Einsatzkräften vor Ort ausgesprochen wurde, zeigten jedoch nicht den erwarteten Effekt. Gegen 03:12 Uhr stand der uneinsichtige 23-Jährige wieder vor dem Club. Er wurde zum Innenstadtrevier gebracht, wo er bis 6:00 Uhr morgens bleiben "durfte".

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell