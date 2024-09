Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Finthen Aggressives Verhalten auf Parkplatz

Mainz - Finthen (ots)

Donnerstag 19.09.24, 10:00 Uhr

Am gestrigen Morgen wurde von einer Anruferin gegenüber der Polizei mitgeteilt, dass sie gerade gegen ihren Willen fotografiert und später sogar geschlagen worden war. Vor Ort erklärte die 37-jährige Frau aus Mainz, dass sie beim Einparken auf einem Supermarktparkplatz in der Kurmainzstraße auf die ältere Frau gestoßen war. Dabei hatte die 37-Jährige mehrere Versuche zum Einparken gebraucht, was die andere Frau zum Anlass nahm, um ein Foto von ihr zu machen. Nachdem beide eingekauft hatten, trafen sie erneut aufeinander. Hierbei schlug die ältere Frau mit dem Einkaufskorb gegen die 37-Jährige und fuhr anschließend mit ihrem Auto weg. Es wird nun im Strafverfahren wegen Körperverletzung ermittelt.

Wer Hinweise zum genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

