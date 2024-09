POL-PPMZ: Mainz - Neustadt Trickbetrüger geben sich als Techniker aus

Mainz - Hechtsheim (ots) - Am Samstagabend, gegen 22:50 Uhr konnten Einsatzkräfte in der Straße "An den Mühlwegen" einen Autofahrer kontrollieren, der zuvor mittels einem rot-blau Blitzer in seiner Frontscheibe andere Verkehrsteilnehmer bedrängt hatte. Offenbar war der 36-jährige Mann aus Südhessen mit seinem weißen PKW auf der A 67 aus Richtung Frankfurt ...

