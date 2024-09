Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Stadecken-Elsheim Zeugen für Unfall mit Wohnmobil gesucht!

Stadecken-Elsheim (ots)

Montag 16.09.24, 17:40 Uhr

Zu einem Polizeieinsatz führte am Montagabend ein Wohnmobil, welches so ungünstig in der Schulstraße abgestellt worden war, dass es die Ortsdurchfahrt für Busse behinderte und eine Einfahrt blockierte. Vor Ort konnten Einsatzkräfte das Wohnmobil mit SÜW-Kennzeichen wie beschrieben feststellen. Es wies einen frischen Unfallschaden auf. Sie beauftragten einen Abschleppdienst mit dem Umsetzen des Wohnmobils. Bei dem Fahrzeug befand sich zudem ein Mann, der anfänglich angab das Wohnmobil nicht gefahren zu sein. Der 56-jährige Mann trug allerdings den Fahrzeugschlüssel bei sich, weshalb seine Aussage angezweifelt wurde. Da er außerdem stark nach Alkohol roch, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Das Ergebnis belief sich auf über 2 Promille. Ob der Mann das Wohnmobil gefahren hat und woher die Unfallschäden stammen, muss in den weiteren Ermittlungen geklärt werden.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden

