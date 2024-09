Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Lerchenberg Übergriff auf Fußgänger

Mainz - Lerchenberg (ots)

Sonntag, 22:41 Uhr

Am späten Sonntagabend verließ ein 24-jähriger Mainzer an der Haltestelle Hindemithstraße die Straßenbahn und trat seinen Heimweg an. Auf dem Fußweg zwischen Hindemithstraße und Hermann-Hesse-Straße wurde er plötzlich derart heftig von hinten gestoßen, dass er frontal nach vorne fiel. Am Boden liegend konnte er noch vier Personen erkennen, wovon einer gegen seine Schulter trat. Im Anschluss gingen die Personen in Richtung Wohngebiet weg. Beim Eintreffen der hinzugerufenen Einsatzkräfte wurde der 24-Jährige bereits von Rettungskräften versorgt, da er mehrere Schürfwunden erlitten hatte. Die Personen konnte er wie folgt beschreiben: ca. 30 Jahre alt, athletische Figuren, dunkel gekleidet. Einer der Männer trug ein schwarz-grünes Werder Bremen-Trikot.

Wer im Bereich Hindemithstraße / Mainz-Lerchenberg im Tatzeitraum eine auffällige Personengruppe (4) gesehen hat, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell