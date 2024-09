Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Essenheim/Klein-Winternheim - Spielzeugwaffe sorgt für Polizeieinsatz

Essenheim/Klein-Winternheim (ots)

Einen Polizeieinsatz haben am Donnerstagnachmittag ein 12- und ein 13-Jähriger ausgelöst, die an einer Bushaltestelle in Essenheim mit einer Spielzeugpistole hantierten. Gegen 15 Uhr verständigte ein Zeuge die Polizei.

Auf der Anfahrt der Einsatzkräfte ging die Info ein, dass die beiden Personen in einen Linienbus gestiegen seien. Im Rahmen einer Nahbereichsfahndung wurde in Klein-Winternheim ein Linienbus einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Bus trafen Polizisten auf einen Jungen, auf den eine der Beschreibungen passte.

Er berichtete, dass er mit einem Freund in Essenheim unterwegs war und sie im Feld mit einer Spielzeugpistole auf den Boden schossen. In der Wohnung des Freundes und im Beisein von dessen Eltern nahmen Einsatzkräfte die Spielzeugwaffe in Augenschein. Schließlich gaben sie Entwarnung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell