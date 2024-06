Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (687) 26-jährige Pkw-Fahrerin nach Zusammenstoß mit Linienbus verstorben

Feuchtwangen (ots)

Am Freitagmorgen (28.06.2024) kam es bei Bechhofen im Landkreis Ansbach zu einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Linienbus und einem Pkw. Eine 26-jährige Frau erlag noch vor Ort ihren schweren Verletzungen.

Die Frau war gegen 08:10 Uhr auf der Ortsverbindungsstraße von Bechhofen in Richtung Großenried unterwegs. Hier kam sie nach bisherigem Stand der Ermittlungen aus bislang nicht geklärter Ursache in den Gegenverkehr und stieß frontal mit einem entgegenkommenden Linienbus zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls erlitt die 26-Jährige so schwere Verletzungen, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb. Ein ebenfalls im Fahrzeug befindliches Kleinkind kam mit einem Rettungshubschrauber mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Zwei Personen im Linienbus - darunter der 62-jährige Fahrer - erlitten leichtere Verletzungen.

Die Verbindungsstraße ist derzeit bis zur Beendigung der Bergungsmaßnahmen voll gesperrt. Neben den Beamten der Polizei waren zahlreiche Kräfte umliegender Feuerwehren und des Rettungsdienstes vor Ort. Zwischenzeitlich befanden sich zudem mehrere Rettungshubschrauber an der Einsatzstelle.

Erstellt durch: Marc Siegl

