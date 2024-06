POL-MFR: (685) Radfahrerin stieß mit Fußgängerin zusammen - Polizei sucht Unfallzeugen

Feucht (ots) - Seit Dienstag (25.06.2024) wird die 40-jährige Georgina Sch. aus Feucht (Lkrs. Nürnberger Land) vermisst. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Georgina Sch. befand sich in den Nachmittagsstunden zum Einkaufen in einem Getränkemarkt in der Brückkanalstraße. Von dort ging sie zu Fuß weiter in Richtung Bogenstraße, kehrte seither ...

