Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (683) 40-jährige Georgina Sch. aus Feucht vermisst - Öffentlichkeitsfahndung

Feucht (ots)

Seit Dienstag (25.06.2024) wird die 40-jährige Georgina Sch. aus Feucht (Lkrs. Nürnberger Land) vermisst. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Georgina Sch. befand sich in den Nachmittagsstunden zum Einkaufen in einem Getränkemarkt in der Brückkanalstraße. Von dort ging sie zu Fuß weiter in Richtung Bogenstraße, kehrte seither jedoch nicht nach Hause zurück. Polizeiliche Fahndungsmaßnahmen führten bislang nicht zum Auffinden der Vermissten. Die 40-Jährige könnte sich in einem psychischen Ausnahmezustand befinden und Hilfe benötigen.

Weitere Informationen und ein Foto der Vermissten können unter folgendem Link abgerufen werden:

https://www.polizei.bayern.de/aktuelles/pressemitteilungen/069193/index.html

Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten nehmen die Polizeiinspektion Altdorf b. Nürnberg unter der Telefonnummer 09187 9500 - 0, der Polizeinotruf 110 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Erstellt durch: Michael Konrad

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell