POL-MFR: (321) Kompletträder im Wert von circa 50.000 Euro entwendet - Zeugenaufruf

Feuchtwangen (ots) - Am Freitagabend (29.03.2024) ereignete sich ein Kleinbrand in einem leerstehenden Wohnhaus in Bechhofen (Lkrs. Ansbach). Die Ansbacher Kriminalpolizei kann eine Brandstiftung nicht ausschließen und bittet um Zeugenhinweise. Gegen 22:15 Uhr teilten Anwohner der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Mittelfranken mit, dass Rauch aus einem leerstehenden Wohnhaus in der Gunzenhausener Straße dringen ...

mehr