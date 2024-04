POL-MFR: (320) Zeugenaufruf nach Kleinbrand in Wohnhaus

Feuchtwangen (ots) - Am Mittwochmorgen (03.04.2024) ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall bei Dentlein am Forst (Lkrs. Ansbach). Ein 18-jähriger Motorradfahrer erlitt tödliche Verletzungen. Nach bisherigerem Ermittlungsstand fuhr der 18-Jährige gegen 06:30 Uhr mit seinem Motorrad von Dentlein am Forst in Richtung Thürnhofen. Auf der Strecke überholte er einen vor sich fahrenden Lkw. Hierbei kollidierte er aus ...

mehr