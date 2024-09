Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Hechtsheim Autofahrer macht sich "freie Bahn" mit illegalem Frontblitzer

Mainz - Hechtsheim (ots)

Am Samstagabend, gegen 22:50 Uhr konnten Einsatzkräfte in der Straße "An den Mühlwegen" einen Autofahrer kontrollieren, der zuvor mittels einem rot-blau Blitzer in seiner Frontscheibe andere Verkehrsteilnehmer bedrängt hatte. Offenbar war der 36-jährige Mann aus Südhessen mit seinem weißen PKW auf der A 67 aus Richtung Frankfurt gekommen und hatte sich auf der linken Fahrspur "freie Bahn" erzwungen. Hierzu nutzte er ein Blitzlicht in der Frontscheibe, welches den Eindruck eines Einsatzfahrzeuges erweckte. Andere Autofahrer machten dem schnellen Autofahrer bereitwillig platz. Einem 39-jährigen Autofahrer fiel das fälschliche Blitzlicht schließlich auf und er informiert die Polizei. Er folgte dem weißen PKW, sodass die Polizei ihn wenig später einer Kontrolle unterziehen konnte. Das Blitzlicht wurde dabei sichergestellt. Der Mann aus Südhessen muss sich nun wegen Nötigung im Straßenverkehr verantworten.

Die Polizei warnt: Nachmachen ist nicht nur gefährlich - es lohnt auch nicht! Je nach Einzelfall kann man sich mit der Benutzung eines Fake-Blaulichts z.B. auch wegen Gefährdung im Straßenverkehr oder Amtsanmaßung strafbar machen. Außerdem können Geschwindigkeits-, Abstands-, Überhol- oder Rotlichtverstöße hinzukommen. Nicht zuletzt droht eventuell ein Fahrverbot oder der Entzug der Fahrerlaubnis, ggf. eine Führerscheinsperre als Nebenstrafe.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell