POL-GÜ: Witterungsbedingte Verkehrsunfälle im Bereich des Landkreises Rostock

Klein Schwaß (ots) - In Klein Schwaß im Landkreis Rostock ereignete sich gegen 10:07 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem ein Linienbus mit einen LKW frontal kollidierte. Nach derzeitigem Erkenntnisstand der eingeleiteten Verkehrsunfallaufnahme befuhr der Bus die Ortsdurchfahrt in Klein Schwaß und geriet witterungsbedingt von der eigenen Fahrspur in den Gegenverkehr. In ...

