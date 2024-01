POL-GÜ: Verkehrsunfall zwischen Linienbus und LKW auf der K41 bei Klein Schwaß

Güstrow/ Bad Doberan (ots) - Am Montagnachmittag wurde die Polizei von der Schulleitung der Regionalschule "Am Kamp" in Bad Doberan darüber informiert, dass an der Wand einer Jungentoilette ein Schriftzug festgestellt wurde, der eine Amokandrohung beinhaltete. Der Schriftzug wurde bereits vor Eintreffen der Einsatzkräfte entfernt. Die Polizei hat noch am Montag ...

mehr