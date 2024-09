Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Oberstadt Autofahrt endet im Gleisbett

Mainz - Oberstadt (ots)

Montag 16.09.24, 20:50 Uhr

Am gestrigen Abend wurde die Polizei über einen Unfall in der Geschwister-Scholl-Straße informiert. Dabei war laut Angaben eines Zeugen ein Fahrzeug im Gleisbett der Straßenbahn zum Stehen gekommen und der alleinige Fahrer des PKWs aus dem Auto ausgestiegen und in Richtung Feld geflüchtet. Das Auto verblieb auf den Gleisen, wodurch der Straßenbahnverkehr vorübergehend beeinträchtigt wurde. Während der polizeilichen Maßnahmen am Unfallort erschien die Halterin des Unfallfahrzeugs. Sie gab an, das Auto vor einigen Wochen an ihren Ex-Mannes übergeben zu haben, zum Zwecke einer Reparatur. Wer zum Unfallzeitpunkt ihr Fahrzeug genutzt hatte, konnte die Halterin nicht sagen. Der flüchtige Fahrer konnte wie folgt beschrieben werden: männlich, ca. 40 Jahre, 1,75 m, weißer Pullover, weiße Baseballkappe. Ob es zu Schäden an den Gleisanlagen gekommen ist, steht derzeit noch nicht fest.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

