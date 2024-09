Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Lerchenberg

Drais Fußgänger versucht Diebstahl von Walnüssen zu verhindert

Mainz - Lerchenberg / Drais (ots)

Dienstag 17.09.24, 13:30 Uhr

Auf einem Fußweg zwischen Mainz-Lerchenberg und Drais bemerkte ein Fußgänger gestern, wie ein Mann Nüsse sammelte und in eine Tüte steckte. Da dem Spaziergänger selbst die Nussbäume in dem Bereich gehören, sprach er den Mann an. Dieser zeigte sich allerdings wenig einsichtig, weshalb das Gespräch in einer Schubserei endete. Der 84-jährige Spaziergänger kam dabei zu Fall und verletzte sich leicht. Der Nussdieb hingegen stieg in sein Auto und fuhr weg. Da der 84-Jährige die Polizei informierte und das abgelesene Kennzeichen mitteilte, konnten Einsatzkräfte den Mann an seiner Wohnanschrift antreffen. Er übergab die gestohlenen Nüsse bereitwillig. Eine Anzeige wegen Diebstahl und Körperverletzung zum Nachteil des Nussbaumbesitzers wurde aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell