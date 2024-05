Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - Velbert - 2404026

Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Velbert ---

Am Samstag, 4. Mai 2024, brachen in einem Zeitraum zwischen 6 Uhr und 13:15 Uhr bislang unbekannte Täter in einen Lagerraum eines Bauunternehmens an der Rudolfstraße ein. Hierbei drangen sie durch mehrere Bauzäune und entwendeten circa 45 Meter Kupferkabel, deren geschätzter Wert im niedrigen vierstelligen Bereich liegt. Zudem nahmen die Täter einen Stromkasten mit sich.

Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 / 946-6110, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

