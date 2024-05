Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - Hilden

Erkrath - 2405024

Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Hilden ---

Am späten Freitagabend, 3. Mai 2024, kam es zu einem Einbruchdiebstahl in eine Wohnung an der Mettmanner Straße in Hilden. In der Zeit von 20:30 Uhr bis 00:15 Uhr drangen bisher Unbekannte gewaltsam durch die Balkontür der im Erdgeschoss befindlichen Wohnung eines Mehrfamilienhauses ein. Der oder die Täter durchsuchten die Wohnräume nach Wertgegenständen und flohen augenscheinlich auf dem Einstiegsweg. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf mehrere hundert Euro. Der Beuteschaden konnte zunächst nicht näher verifiziert werden.

Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 / 898-6410, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Erkrath ---

In der Nacht auf Sonntag, 5. Mai 2024, kam es am Hans-Sachs-Weg zu einem Einbruchdiebstahl in ein Mehrfamilienhaus. Unbekannte drangen in der Zeit von Samstagabend, 21 Uhr, bis Sonntagmorgen, 10:20 Uhr, gewaltsam durch die Wohnungstür in die im Erdgeschoss liegende Wohnung ein. Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen wurde Werkzeug entwendet. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf mehrere hundert Euro. Der Beuteschaden wird ebenfalls auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei in Erkrath, Telefon 02104 / 9480-6450, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

Original-Content von: Polizei Mettmann