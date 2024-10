Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg-Sulgen/ Lkr. Rottweil) Unbekannter schlägt 20-jährigen Barbesucher (19.10.2024)

Schramberg-Sulgen (ots)

Während eines Barbesuchs hat am Samstagmorgen, gegen 2 Uhr, ein unbekannter Mann auf einen 20-Jährigen eingeschlagen und diesen leicht verletzt. Die beiden Männer gerieten aus nicht bekannten Gründen in Streit. In dessen Folge schlug der unbekannte Täter mehrfach mit der Faust dem jungen Mann ins Gesicht. Als eine 52 Jahre alte Frau dazwischen ging, beleidigte der Angreifer diese noch, bevor er das Lokal verließ. Die Polizei in Schramberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Diese dauern an.

