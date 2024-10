Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schiltach/ Lkr. Rottweil) Auseinandersetzung in der Schramberger Straße (20.10.2024)

Schiltach (ots)

Am Sonntagabend ist es in einem Eiscafé und später in einem Imbiss zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen. Gegen 20 Uhr bedrohte ein 32-Jähriger aus bislang nicht bekannten Gründen in einem Eiscafé einen gleichaltrigen Mann. Im Streit stieß der Angreifer den Mann eine Treppe hinunter, wodurch beide hinfielen. Anschließend schlug er noch auf diesen ein. In einem Imbiss trafen die beiden Männer gegen 20.30 Uhr erneut aufeinander. Hier attackierte der 32-Jährige erneut den Geschädigten mit Faustschlägen und versuchte ihn aus dem Geschäft zu ziehen. Zwei Zeugen gingen dazwischen und konnten die Auseinandersetzung beenden und die Polizei verständigen. Der Grund für die Attacken ist Bestandteil der eingeleiteten Ermittlungen. Diese dauern an.

