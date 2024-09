LPI-J: Briefkasten gesprengt

Apolda (ots) - Im Zeitraum zwischen dem 01.09.2024 und dem 17.09.2024 wurde in der Goldgasse in Apolda in ein leerstehendes Gebäude eingebrochen. Ein oder mehrere Unbekannte entwendeten hier diverse Heizungsrohre aus Kupfer. Selbst die Gasleitungen welche mit dem Gaszähler verbunden waren, wurden abgetrennt und entwendet. Hinweise zum Tathergang nimmt die Polizeiinspektion Apolda entgegen. (Tel.: 03644/541-0). Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

