LPI-J: Junger Mann dreht durch

Weimar (ots) - Am Dienstagnachmittag wurde ein Kleinkraftrad in der Buttelstedter Straße entwendet. Dazu schob der noch unbekannte Täter den Roller einen knappen Kilometer auf einen Firmenparkplatz. Dort beschädigte er das Fahrzeug an mehreren Stellen, baute die Batterie aus und klaute auch noch die verstauten Wohnungsschlüssel und das Kennzeichen. Durch Zeugenhinweise konnte der eigentliche Besitzer seinem Moped wieder habhaft werden. Die Ermittlungen zum Täter wurden ...

