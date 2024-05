Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe-Waldstadt - Verkehrsunfall mit verletztem Kind

Karlsruhe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Karlsruhe wurden am Samstag vier Personen, darunter ein 8-jähriges Kind, leicht verletzt.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr ein LKW-Fahrer gegen 09:20 Uhr mit seinem Fahrzeug die Königsberger Straße. Beim Einfahren auf die Theodor-Heuss-Allee übersah er einen vorfahrtsberechtigten Pkw. Bei der Kollision wurde der Pkw gedreht und kam in den Gegenverkehr. Hier prallte das Fahrzeug auf einen entgegenkommenden Pkw. Insgesamt wurden vier Pkw-Insassen verletzt und in der Folge in eine Klinik eingeliefert.

Die Theodor-Heuss-Allee musste für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt werden.

Frederik Zimmermann, Führungs- und Lagezentrum

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell