POL-KA: (KA) Kronau - Autofahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Karlsruhe (ots) - Nach einem sexuellen Übergriff auf eine 38-jährige Frau am Donnerstagnachmittag in einer Gaststätte in der Karlsruher Innenstadt sucht die Kriminalpolizei nach Zeugen. Bisherigen Erkenntnissen zufolge hielt sich die Frau gegen 13:40 Uhr in einer Gaststätte in der Straße "Zirkel" auf, als ein ...

mehr