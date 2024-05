Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsdorf-Neuthard - Nachtrag zur Meldung vom 10.05.2024 "57-Jährige mit spitzem Gegenstand verletzt" - Mutmaßlicher Täter festgenommen

Karlsruhe (ots)

Nachdem eine 57-Jährige auf einem Parkplatz in Karlsdorf-Neuthard am Freitagmittag durch einen spitzen Gegenstand verletzt wurde, konnte der mutmaßliche Täter in der Nacht auf Samstag festgenommen werden.

Intensive Ermittlungen führten die Beamten des Polizeireviers Bruchsal auf die Spur eines 28-jährigen Verdächtigen. Nachdem die Identität des Tatverdächtigen ermittelt war, konnten Beamten des Polizeipräsidiums Karlsruhe den 28-Jährigen am späten Abend an seiner Wohnanschrift in Karldorf-Neuthard widerstandslos festnehmen.

Die Hintergründe des Angriffs sind derzeit noch nicht eindeutig bekannt. Da Anhaltspunkte für eine mögliche Schuldunfähigkeit bestehen, wurde der Tatverdächtige in eine psychiatrische Einrichtung gebrachte. Weitere Maßnahmen werden derzeit in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Karlsruhe geprüft.

Die verletzte Frau konnte das Krankenhaus nach erfolgter ambulanter Behandlung am Freitagabend wieder verlassen.

