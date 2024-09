Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Falscher ´Fuffziger´

Jena (ots)

In einem Imbiss in der Jenaer Innenstadt ist am Montag ein falscher ´Fuffziger´ aufgetaucht. Eine bislang unbekannte Person zahlte mit dem gefälschten Geldschein und konnte dadurch "echtes" Wechselgeld erhalten. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und das Falsifikat sichergestellt. Gerade zum aktuell stattfindenen Altstadtfest warnt die Polizei über im Umlauf befindliches Falschgeld. Seien sie stets wachsam und prüfen Sie den Geldeingang beim Bezahlvorgang.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell