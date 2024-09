LPI-J: Scheunenbrand im Heideland

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Mit bislang unbekanntem Ziel erfolgte in der Nacht zum Dienstag ein Einbruchsversuch in einen Kindergarten in einem Vorort von Jena. Die Täter beschädigten mehrere Fenster am Objekt, sind jedoch nicht in das Innere gelangt. Erzieher stellten die Straftat am Morgen fest und verständigten die Polizei. Die Beamten sicherten mehrere Spuren und leiteten ein Strafverfahren ein. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena ...

