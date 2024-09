Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruch zur Tageszeit

Jena (ots)

In den Mittagsstunden des vergangenen Montags drangen Unbekannte in eine Wohnung am Engelplatz ein und durchwühlten die Räumlichkeiten. Der Einbruch wurde kurze Zeit später durch den Wohnungsinhaber bei seiner Rückkehr festgestellt. Er verständigte sofort die Polizei, die den Tatort und auch mehrere Spuren sicherte. Aus der Wohnung wurden Bargeld im fünfstelligen Bereich und Schmucksachen entwendet. Die Ermittlungen dauern an.

