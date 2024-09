Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruch in Mellinger Kindergarten

Weimar (ots)

Im Verlaufe des vergangenen Wochenendes wurde in einen Mellinger Kindergarten eingebrochen. Hierzu wurde ein Fenster aufgehebelt und sich so Zutritt zum Gebäude verschafft. Im Inneren wurde der Büroraum durchwühlt und aus einem Schrank der Tresor entwendet. In diesem befand sich ein kleinerer Bargeldbetrag. Der Sachschaden war indes um einiges höher und wurde auf 1500 Euro geschätzt. Der Tresor konnte kurze Zeit später leer in Tatortnähe wieder aufgefunden werden.

