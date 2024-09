LPI-J: Alkoholkonsum führte zum Fahrradsturz

Jena (ots) - Das renitente Verhalten eines 34-Jährigen aus Jena führte am Sonntag zu einem Besuch in den Gewahrsamszellen der Jenaer Polizei. Der Mann ließ seine Aggressivität an mehreren Gegenständen wie einem Aufsteller, einer Jalousie sowie einem Fahrrad in der Innenstadt aus. Mit Eintreffen der Polizeibeamten blieb sein Verhalten unverändert, sodass er mit Bestätigung eines Richters sein Verhalten in der Zelle ...

