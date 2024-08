Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Ladendetektiv hält Dieb auf

Heidelberg (ots)

Am Mittwoch beobachtete gegen 17:45 Uhr ein Ladendetektiv einen Mann, der sich in einem Warenkaufhaus in der Hauptstraße verdächtig verhielt. Kurze Zeit später sah er, wie sich die Person Waren in die Hosentasche steckte. Als der Mann den Kassenbereich passierte und keine Anstalten machte, die eingesteckten Waren zu bezahlen, sprach der Detektiv den 34-jährigen mutmaßlichen Ladendieb an. Daraufhin versuchte der Mann zu fliehen. Er konnte jedoch von dem Ladendetektiv und zwei weiteren Mitarbeitenden festgehalten werden. Dagegen wehrte sich der 34-Jährige durch Schläge und Tritte. Verletzt wurde dadurch nach aktuellem Ermittlungsstand aber niemand. Die in der Zwischenzeit verständigte Polizeistreife nahm den renitenten Ladendieb schließlich vorläufig fest und stellte das Diebesgut sicher.

Gegen den 34-Jährigen wird jetzt hinsichtlich des räuberischen Diebstahls ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell