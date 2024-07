POL-PDTR: Veitsrodter Prämienmarkt - Bilanz der Polizei

Morbach - Gutenthal (ots) - Am Samstag den 13.07.2024, zwischen 09:00 Uhr und 13:00 Uhr, kam es in der Ortslage Gutenthal zum Diebstahl von vier Sommerkompletträdern. Unbekannte Täter hatten vier silberne Aluminium-Felgen der Marke Audi samt aufgezogener Sommerreifen vom Hof eines Wohnhauses in der Straße "Am Bach" entwendet. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1000,- Euro. Konkrete Täterhinweise liegen nicht vor. ...

