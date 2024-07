Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort zwischen Schoden und Ockfen

Schoden (ots)

Am Freitag, 12.07.24, gegen 11:50 Uhr, kam es auf der Landstraße L138 zwischen Schoden und Ockfen zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines weißen Kia musste hierbei nach rechts ausweichen, um eine Kollision mit dem ihm entgegenkommenden grauen / silbernen Skoda, welcher deutlich über der Fahrbahnmitte in Fahrtrichtung Schoden fuhr, zu verhindern. Der Kia touchierte beim Ausweichen mit seiner rechten Fahrzeugseite die angrenzende Schutzplanke, wodurch dieser an der rechten Fahrzeugseite beschädigt wurde. Der Fahrer des grauen oder silbernen Skodas entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarburg unter der Telefonnummer: 06581/91550 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell