Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Gestürzter Quad-Fahrer trug keinen Helm - schwerverletzt

Steinheim (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Steinheim-Grevenhagen verletzte sich der Fahrer eines Quads schwer. Er trug keinen Helm. Er kam in ein Krankenhaus.

Der Unfall ereignete sich am Montag, 24. Juni, gegen 20.25 Uhr. Ein 66-Jähriger aus Steinheim fuhr mit seinem Quad auf der Mörthstraße. Nach aktuellem Ermittlungsstands platze während der Fahrt ein Reifen. Daraufhin verlor der Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug und es kippte zur Seite. Der 66-Jährige verletzte sich dabei schwer. Er kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Am Quad entstand geringer Sachschaden./rek

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell